Происшествия
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21.06.2020 18:20
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Взрыв в киевской многоэтажке на Позняках: правоохранители рассматривают две версии

Взрыв в киевской многоэтажке на Позняках: правоохранители рассматривают две версии

Правоохранители рассматривают две версии взрыва, который произошел сегодня утром на Позняках в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Одна версия - взрыв газа, другая - взрывное устройство. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.. 

Также Аваков сообщил, что скоро жильцы дома смогут забрать самые необходимые вещи, после чего будет сделана опечатка квартир и будет круглосуточное окружение полицейских и Нацгвардии.

"Сейчас установлены палатки для пострадавших и организовано питание", - добавил он.

На месте происшествия находятся Секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Нацполиции Игорь Клименко, глава ДСНС Николай Чечеткин.

Напомним, утром 21 июня в жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 5\1 в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. В результате взрыва были разрушены несколько этажей дома, из-за обвала перекрытий между четырьмя этажами два человека погибли, троих удалось спасти, их деблокировали из завалов.

Из здания эвакуировали 21 человека, сейчас спасатели и кинологи продолжают разборы завалов. В районе произошедшего полностью перекрыто движение транспорта. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2. ст. 270 УК Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом).

Агентство Телевидения Новости

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Темы: взрыв

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