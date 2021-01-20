Взрыв в Мадриде: появилось сообщение о погибших

В результате взрыва, который произошел одном из зданий Мадрида, погибли два человека, передает El Pais. Такую информацию подтвердил мэр города Хосе Луис Мартинес Алмейда.

“На данный момент как минимум два человека погибли и несколько человек пострадали, один из них уже переведен в Госпиталь де ла Пас”, - заявил мэр Мадрида.

Он добавил, что по предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв газа.

"Пожарные проверят, не было ли повреждений соседней стены между взорвавшимся зданием и домом престарелых. Точно так же обломки упали на школьный двор, примыкающий к зданию”, - добавил Мартинес Алмейда.

При этом источник СМИ в полиции сообщил о том, что из-за падения обломков ребенок получил легкие травмы головы.

В то же время, по данным издания Efe, которое ссылается на источники в полиции, в результате взрыва погибло три человека.

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