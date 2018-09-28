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Взрыв в Немышлянском районе: подробности полиции (фото)

Взрыв в Немышлянском районе: подробности полиции (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Так, 28 сентября около 2:44 поступило сообщение от 37-летней женщины. Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории частного дома произошел взрыв.

В результате пострадавших нет, а в доме разбиты окна. На место выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции и кинологи.

Предварительно по выводам экспертов, произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5». Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации факту происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Взрыв в Немышлянском районе: подробности полиции (фото)

Взрыв в Немышлянском районе: подробности полиции (фото)

Агентство Телевидения Новости

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Темы: взрыв

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