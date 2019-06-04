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Взрыв в российском Дзержинске случайно сняли с аэроплана. ВИДЕО

Взрыв в российском Дзержинске случайно сняли с аэроплана. ВИДЕО

Взрыв на складах военного завода «Кристалл» в российском Дзержинске сняли с аэроплана.

Соответствующее видео появилось в Twitter пользователя ShadenFM.

Как видно по видео, во время полета аэроплана пилоты заметили дым на складах военного завода. Затем последовала яркая вспышка взрыва, и пожар увеличился в размере.

По сообщениям российских СМИ, от ударной волны пострадали более трех сотен жилых домов, десятки детских садов, школ и магазинов. Согласно последним данным. Количество пострадавших превышает 100 человек.

Как сообщала группа «ИС», в Дзержинске Нижегородской области РФ объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на оборонном предприятии «Кристалл», который произошел в субботу в первой половине дня. Помимо собственно Дзержинска, режим ЧС был объявлен также в трех ближайших поселках.

Источник: sprotyv.info

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