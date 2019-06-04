Взрыв в российском Дзержинске случайно сняли с аэроплана. ВИДЕО
Взрыв на складах военного завода «Кристалл» в российском Дзержинске сняли с аэроплана.
Соответствующее видео появилось в Twitter пользователя ShadenFM.
Как видно по видео, во время полета аэроплана пилоты заметили дым на складах военного завода. Затем последовала яркая вспышка взрыва, и пожар увеличился в размере.
По сообщениям российских СМИ, от ударной волны пострадали более трех сотен жилых домов, десятки детских садов, школ и магазинов. Согласно последним данным. Количество пострадавших превышает 100 человек.
В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».— Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.
Ударная волна повредила:
• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN
Как сообщала группа «ИС», в Дзержинске Нижегородской области РФ объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на оборонном предприятии «Кристалл», который произошел в субботу в первой половине дня. Помимо собственно Дзержинска, режим ЧС был объявлен также в трех ближайших поселках.
Источник: sprotyv.info