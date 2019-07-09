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Взрывчатки не нашли: правоохранители проверили Южный вокзал и ТЦ

Взрывчатки не нашли: правоохранители проверили Южный вокзал и ТЦ

Сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах и на железнодорожном вокзале поступили в полицию 8 июля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления.

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Кроме того, эвакуированы 3258 человек.

Сообщение внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости

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