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Взрывчатку не нашли: вокзал, аэропорт и торговые центры Харькова проверяли двое суток

Взрывчатку не нашли: вокзал, аэропорт и торговые центры Харькова проверяли двое суток

Полиция проверила информацию о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове, которая поступила правоохранителям 25 мая около 17:30. 

В ходе обследования помещений и прилегающей территории, которое продолжалось 2 суток, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах на проспектах Науки, Победы, Гагарина, Петра Григоренко, Московском, площади Конституции, Защитников Украины, Павловском, на улицах Клочковская, Сумская, Героев Труда, Амурская, Шевченко, Плехановская, Полтавский Шлях, Академика Павлова, в поселке Малая Даниловка, а также в аэропорту и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции.

На объектах работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки сообщений специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 164700 кв. метров помещений и 27 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9700 человек. 

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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