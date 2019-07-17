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Взрывотехники снова проверяют заминирование пяти вузов, эвакуируют граждан

Взрывотехники снова проверяют заминирование пяти вузов, эвакуируют граждан

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, снова поступило сообщение о заминировании пяти харьковских вузов, по адресам выехали следственно-оперативные группы и взрывотехники, проводится эвакуация граждан. 

Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Льва Ландау и Науки, улицы Валентиновской, Маршала Бажанова и Кирпичева поступили в полицию сегодня, 17 июля.

В настоящее время продолжается обследование помещений и прилегающей территории.

Агентство Телевидения Новости

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