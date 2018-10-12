Взрывы боеприпасов на Черниговщине: люди возвращаются в свои дома

Почти все эвакуированные из-за взрывов на складах боеприпасов возле Ични в Черниговской области, вернулись в свои жилища. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу местной ХОГА.

Так, по состоянию на утро сегодня, 12 октября, обстановка стабилизировалась, а интенсивность взрывов значительно уменьшилась. Сейчас это около трех взрывов в час. Люди возвращаются в свои дома. В приемных пунктах эвакуации остались 122 человека, двое из них - дети.

Местная власть создала специальные комиссии, которые займутся подсчетом убытков от повреждений жилого фонда и объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. В данный момент везде, кроме села Тишковка, восстановлена стационарная телефонная связь. Газо-, тепло- и электроснабжение продолжают подключать.

Напомним, что взрывы на военных складах возле Ичне начались в ночь на 9 октября. Прокуратура в результате ЧП открыла уголовное дело по статье "халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.

При этом, силовики также рассматривают версию теракта на территории складов с боеприпасами.

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