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Взрывы в Бейруте: взрывоопасное вещество конфисковали с судна, что принадлежало российскому бизнесмену

Взрывы в Бейруте: взрывоопасное вещество конфисковали с судна, что принадлежало российскому бизнесмену

Причиной смертельного взрыва в порту Бейрута могла стать хранившаяся на складах аммиачная селитра, цитирует заявление президента Ливана Мишеля Ауна Reuters. Ранее министр внутренних дел сообщил о том, что на складах порта шесть-семь лет хранилось «взрывоопасное вещество», но не уточнил, какое именно.

По словам Ауна, шесть лет в порту хранилось 2 750 тонн селитры, при этом меры безопасности при хранении такого опасного вещества не соблюдались, что «совершенно неприемлемо». В Высшем совете обороны Ливана уточнили: селитру конфисковали в 2014 году на направлявшемся в Африку судне Rhosus. По данным СМИ, в то время судно принадлежало бизнесмену Игорю Гречушкину из Хабаровска (Россия).

Сначала конфискованный аммоний хранился в «подходящем месте» и с соблюдением техники безопасности, отмечает LBCI. Но позже его перевели на склад №12 в порту Бейрута на ответственное хранение до последующего изъятия.

При проверке склада было обнаружено, что в стене с южной стороны есть зазор, через который любой желающий может попасть на склад, а его дверь не запирается. Комиссия потребовала от администрации порта Бейрута заделать дыру в стене, запирать дверь и выставить охрану у склада с опасным содержимым.

20 июля генеральный прокурор Ливана подготовил доклад о ситуации с хранением опасных веществ в порту Бейрута. Глава администрации порта утверждает: аммоний был помещен в ангар №12 по решению суда, склад изолирован и посторонние не имеют доступа к нему.

По предварительной версии, взрыв прогремел в процессе сварки двери – искра попала на хранившиеся в том же ангаре взрывчатые вещества, затем в процесс включилась аммиачная селитра.

Аммиачная селитра используется при изготовлении удобрений и взрывчатки. Взрыв 2 750 тонн этого вещества эквивалентен 1 800 тоннам тротила.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: взрыв

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