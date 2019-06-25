Взрывы в воинской части в Казахстане: жители покидают город, объявлена ЧС

Кадры пытающихся покинуть Арысь жителей на фоне облака дыма от разрывающихся боеприпасов. Туркестанская область, 24 июня 2019 года

В казахстанском Арыси, где проживают свыше 40 тысяч человек, в воинской части Министерства обороны произошли взрывы боеприпасов. Об этом сообщает Радио Азаттык.

По официальным данным, "жертв и пострадавших нет". В Минобороны уточнили, что "на одном из арсеналов... произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов".

Местные власти объявили об эвакуации людей.

Аким Туркестанской области объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации после продолжающихся с утра взрывов на складе с боеприпасами министерства обороны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области принять меры "по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь", обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

Источник: krymr.com

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