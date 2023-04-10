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Washington Post и New York Times проанализировали утекшие в сеть секретные документы Пентагона

Washington Post и New York Times проанализировали утекшие в сеть секретные документы Пентагона

Главное:

● США удалось внедриться почти в каждую российскую спецслужбу. Например, в одном из материалов обсуждается то, как Генштаб РФ намерен противодействовать танкам, которые страны НАТО отправили в Украину. В другом документе говорится о планах ГРУ провести информационную кампанию в Африке, чтобы сформировать общественное мнение против США и продвигать внешнеполитические интересы России;

● Американские службы также в режиме реального времени получали сообщения о сроках нанесения ударов Россией и даже о конкретных объектах, которые та должна поразить. Сведения передавались ВСУ, чтобы те могли подготовиться к российским атакам. В частности, в одном досье говорится о том, что Минобороны собирается нанести удары по Одессе и Николаеве 3 марта, чтобы уничтожить склад беспилотников и зенитные установки. В другом документе обсуждается февральский доклад Национального центра управления обороной России о снижении боевого потенциала российской армии на востоке Украины;

● В документах говорится о высокой скорости огня российской артиллерии, растущих потерях в войсках и неспособности военных РФ добиться значительных территориальных успехов за последние семь месяцев;

● Из утечки становится понятно, что США применяют на фронте в Украине передовую и сверхсекретную спутниковую систему LAPIS, которая «теперь может быть более восприимчива к помехам со стороны России»;

● США получили доступ к внутренним планам ЧВК «Вагнер», которая, по данным американцев, пыталась закупить оружие у Турции. В начале февраля сотрудники «Вагнера» «встречались с турецкими контактами, чтобы закупить оружие и оборудование для усилий Вагнера в Мали и Украине». Президент Мали Ассими Гоита, как говорится в документах, «подтвердил, что Мали может приобретать оружие в Турции от имени Вагнера». Основным источником ситуации в «Вагнере» стал перехват электронных сообщений;

● В аналитической сводке ЦРУ для политиков, говорится, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины вглубь российской территории как «возможность выставить НАТО агрессором», и что Китай может усилить свою поддержку России, если она сочтет атаки значительными

Джерело: https://t.me/AteoGo/30681

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