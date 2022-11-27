Watchdog виявив у Facebook процвітаючий чорний ринок шахрайських рекламних облікових записів

Група спостерігачів за технологічною платформою повідомила, що виявила понад 100 груп у Facebook, деякі з яких мають десятки тисяч членів, де облікові записи для управління бізнесом купуються та продаються з порушенням правил соціальної мережі.

Облікові записи можна використовувати для запуску кількох сторінок і рекламних кампаній, створюючи нові можливості для онлайн-шахрайства , дезінформації та втручання у вибори, згідно з розслідуванням Tech Transparency Project , вашингтонської інформаційної та дослідницької організації, яка зосереджується на вплив основних технологічних платформ на суспільство.

«Роками Facebook стверджував, що його системи штучного інтелекту можуть очистити його платформу, але знову і знову ми виявляли, що технологія Facebook не в змозі видалити шкідливий контент, який порушує його політику», — сказала TechNewsWorld директор TTP Кеті Пол. «Це, на жаль, також стосується чорного ринку рекламних облікових записів».

TTP пояснив, що облікові записи бізнес-менеджерів дозволяють менеджерам соціальних мереж і маркетологам керувати колекцією рекламних облікових записів Facebook, сторінок Facebook і облікових записів Instagram з однієї інформаційної панелі. Він додав, що материнська компанія Facebook Meta рекламує їх як «єдиний магазин» для реклами та маркетингу на своїх платформах.

У звіті стверджується, що облікові записи є особливо цінними для шахраїв, оскільки керівники компаній можуть запускати серію рекламних кампаній і легко додавати нових користувачів і рекламні облікові записи для розширення свого охоплення.

У групах Facebook, перевірених TTP, група зазначила, що користувачі часто продають акаунти великими партіями. Багато облікових записів пов’язано з чиєюсь кредитною карткою, вказує на те, що їх зламали або вкрали. «Це, очевидно, є великою проблемою для окремих користувачів або малих підприємств, у яких неавторизована особа раптом стягує великі витрати з їхньої картки», — сказав Пол.

У звіті також виявлено, що в деяких випадках продавці пропонують облікові записи, схвалені для реклами політичних, виборчих і соціальних питань.

Facebook Acts

Отримавши попередження про ситуацію, Facebook почав демонтаж чорного ринку. «Ми видалили групи, які були позначені до нас минулого тижня за порушення нашої політики, і ми продовжимо переглядати додаткові групи та видаляти ті, які порушують». йдеться в заяві компанії, наданій TechNewsWorld речником Ерін Макпайк.

Окрім видалення груп, компанія заявила, що встановила контрольні точки для кількох адміністраторів груп, вимагаючи надання додаткової інформації, перш ніж вони зможуть отримати доступ до своїх облікових записів.

Незважаючи на дії Facebook, у звіті стверджується, що чорний ринок викликає деякі тривожні питання для компанії та її материнської компанії Meta. Враховуючи давню проблему Facebook із шахрайською рекламою та історію втручання Росії у вибори, незрозуміло, чому Meta не робить більше для боротьби з цією незаконною торгівлею, зазначається у звіті.

Джерело: internetua.com

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