Wikipedia отказалась удалять статьи о войне в Украине по требованию россии

Московский суд приказал российской «Википедии» удалить статьи о войне в Украине и присудил ей штраф. Теперь компания оспаривает это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Суд в Москве оштрафовал «Фонд Викимедиа», которому принадлежит российская «Википедия» на 5 млн рублей (88 тысяч долларов) за отказ удалить якобы дезинформацию из статей о войне, в частности «Вторжение россии в Украину», «Военные преступления во время российского вторжения в Украину» и «Бойня в Буче».

«Фонд Викимедиа» 6 июня подал апелляцию на решение суда, в котором заявил, что удаление информации является нарушением прав человека.

Источник: sprotyv.info

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