WP: Белый дом решительно отказывает Украине в поставках ракет ATACMS, дискуссий по этому вопросу нет

Администрация президента США Джо Байдена продолжает отказываться поставлять ракеты большей дальности Украине и даже обсуждать этот вопрос. Как сообщает американская газета Washington Post, политика Белого дома не изменилась, несмотря на растущее давление со стороны законодателей в Конгрессе и властей Украины.

Представители министерства обороны и администрации президента США сообщили изданию, что на протяжении последних нескольких месяцев никаких предметных обсуждений по этому вопросу не велось.

Взамен США согласились поставлять Украине кассетные боеприпасы, которые несмотря на свою эффективность на близкой дистанции не способны заменить ракеты типа ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, достигая российских баз, штабов, складов с боеприпасами и логистических центров в тылу.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что возможность предоставления ATACMS, армейской тактической ракетной системы, «по-прежнему изучается», несмотря на предыдущие опровержения.

С прошлого года администрация президента США приводила несколько различных причин, объясняя нежелание передавать Украине подобное вооружение.

Первоначально отказ объясняли опасениями, что Украина может использовать ракеты большей дальности для ударов по российской территории, что разозлит Владимира Путина и сможет вылиться в американо-российскую конфронтацию.

Позже представители США стали заявлять, что подобные ракеты не нужны Украине, которой более необходимы обычные снаряды, средства ПВО и разминирования местности.

Москва публично заявила, что даже сами поставки подобного оружия перейдут красную черту.

Как говорилось в расследовании, опубликованном в еженедельнике Newsweek в начале июля, еще за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину на встрече в Москве между главой ЦРУ Уильямом Бернсом и российским руководством были согласованы правила грядущей войны и «красные линии», которые Москва и Вашингтон договорились не пересекать.

В частности, как говорится в материале, США взяли на себя обязательства противодействовать украинским ударам по территории России и не предоставлять Украине вооружений, дающих такую возможность.

На этой неделе комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, поддержанную обеими партиями, в которой призвал Белый дом «немедленно» предоставить Киеву такие ракеты. Согласно закону любой пакет военной помощи со стороны США должен быть подписан лично президентом Байденом.

«Нет причин давать Украине ровно столько, чтобы продолжать медленно истекать кровью, но не добиваться при этом победы, — заявил конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол. — Если мы собираемся помочь им, либо идем ва-банк, либо уходим».

Великобритания и Франция уже поставили ракеты с дальностью около 220 километров при условии, взяв с Киева обещание, что они не будут использоваться для ударов по территории России, напоминает газета.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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