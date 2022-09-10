WSJ: Война РФ против Украины, похоже, поворачивается в пользу Киева

(https://www.wsj.com/articles/russias-ukraine-setbacks-vladimir-putin-iran-north-korea-ukraine-weapons-11662501169?mod=hp_opin_pos_6#cxrecs_s)

Одним из признаков этого являются новые угрозы Путина и его попытки получить оружие у своих сателлитов. Хотя, обычно это страны, претендующие на статус великой державы, поставляют оружие государствам-клиентам, а не наоборот.

Россия ожидала быстрой победы. Но сейчас Украина атакует. РФ была вынуждена израсходовать свои запасы боеприпасов и из-за санкций Запада не может их пополнить.

Путин угрожает еще больше сократить экспорт российских энергоносителей и отказаться от сделки, позволяющей Украине экспортировать зерно через Черное море. Он пытается надавить на ЕС - но при этом теряет доход. А если он заблокирует украинское зерно, коалиция желающих может рассмотреть вопрос о военно-морском сопровождении украинских зерновозов. Сейчас РФ не может бросить вызов кораблям НАТО.

Ярость и угрозы Москвы демонстрируют тревогу и страх Кремля.

#Россия #путинизм #распадРоссии

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2493

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