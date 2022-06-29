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WSJ: у США зупинили танкер із нафтопродуктами з Росії

WSJ: у США зупинили танкер із нафтопродуктами з Росії

Влада США зупинила нафтовий танкер із російськими нафтопродуктами, який вийшов із порту на Таманському півострові в Чорному морі на початку червня і мав прибути до Нового Орлеану 3 липня, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела в грецькій компанії-власниці судна.

Танкер зафрахтований швейцарсько-голландською компанією-нафтотрейдером Vitol. Він перевозив мазут і вакуумний газойль.

Влада США, за даними газети, не дозволила розвантажити танкер. Його перевіряють співробітники прикордонно-митної служби Сполучених Штатів.

У Vitol заявили, що компанія працює чітко відповідно до чинних законів з урахуванням санкцій.

8 березня президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє імпорт енергоносіїв із Росії. Мінфін США встановив термін завершення угод щодо імпорту до країни російських енергоресурсів до 22 квітня.

Источник: radiosvoboda.org

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