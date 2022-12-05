WSJ знайшла того, хто переконав Путіна розпочати війну проти України

Це 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук, стверджує The Wall Street Journal. Він наполягав, що війна може довести «міць РФ» та слабкість західних демократій.

WSJ, з посиланням на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки, стверджує, що Ковальчук часто спілкується з Путіним. Диктатор вважає Ковальчука одним з найвірніших неформальних радників.

- «Ковальчук доводив Путіну, що Захід слабкий, і що настав час для Росії продемонструвати свою військову спроможність і захистити свій суверенітет, вдершись до України».

Ковальчук особистий банкір Путіна та один із найбільших російських телемагнатів. Мільярдер контролює «Первый» канал та інші ресурси, зокрема, соцмережу ВК.

Джерело: https://t.me/vekha/54581

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