Xiaomi отреагировала на обвинения США в связях с армией КНР — китайский гигант все отрицает

Xiaomi выступила с официальным заявлением относительно решения Минобороны США включить ее в санкционный список как «коммунистическую китайскую военную компанию». Если вкратце, Xiaomi все отрицает (в принципе, другого ответа мы и не ждали).

14 января Минобороны США объявило о внесении Xiaomi и еще восьми китайских компаний в черный список предприятий, подозреваемых в сотрудничестве с армией и спецслужбами Китая. Если решение не будет отменено новоизбранным президентом Джо Байденом, который вступает в должность 20 января, то американские компании и другие американские инвесторы должны будут вывести свои инвестиции из Xiaomi до 11 ноября 2021 года. Продукция Xiaomi пока не попала под прямой запрет, и компания по-прежнему может сотрудничать с Google, Qualcomm и другими американскими компаниями.

Справедливости ради, по аналогии с Huawei, власти США, не представили каких-либо прямых доказательств своей правоты. В Xiaomi обвинения в связях с военными и спецслужбами КНР категорически отрицают. Ниже приводим полный текст заявления в переводе на русский язык.

«Компания чтит закон и действует в соответствии с действующими нормами и постановлениями правительств стран, в которых она ведет бизнес. Компания вновь заявляет, что предоставляет продукты и услуги для гражданского и коммерческого использования.

Компания подтверждает, что она не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими военными и не является “коммунистической китайской военной компанией”, как определено в NDAA. Компания будет принимать соответствующие меры для защиты интересов Компании и её акционеров.

Компания рассматривает потенциальные последствия этого события, чтобы получить более полное представление о его влиянии на группу. Компания будет делать дальнейшие объявления по мере необходимости».

из официального заявления Xiaomi

Источник: itc.ua

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