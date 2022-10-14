У 15 разів більше від норми: в Харкові затримали п’яного водія

Сьогодні вдень на вулиці П’ятихатській патрульні зупинили авто Ravon за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 3,08 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 15 разів.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протокол за ч.2 ст. 130 (Відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у сумі 20 400 грн за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости