У Байдена тоже обнаружились секретные документы, которые он забрал себе в домой офис после ухода с поста вице-президента
12 документов, некоторые из которых были сверхсекретными, в его офисе дома обнаружили юристы Байдена и сразу же оповестили Национальный Архив, куда такие документы необходимо сдавать из Белого Дома.
Минюст сейчас проводит проверку и решает вопрос о назначении спецпрокурора для расследования.
Байден заявил, что удивился, узнав о находке юристов и не знает, что в документах.
В документах информация об иностранных государствах, включая Украину.
С Трампом сравнивать это не надо. Вот наглядная табличка различий, главное из которых в том, что Трамп отказывался вернуть документы в Архив, и изъять их пришлось с помощью обысков ФБР.
Джерело: https://www.facebook.com
Автор: Карина Орлова