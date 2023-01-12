У Байдена тоже обнаружились секретные документы, которые он забрал себе в домой офис после ухода с поста вице-президента

12 документов, некоторые из которых были сверхсекретными, в его офисе дома обнаружили юристы Байдена и сразу же оповестили Национальный Архив, куда такие документы необходимо сдавать из Белого Дома.

Минюст сейчас проводит проверку и решает вопрос о назначении спецпрокурора для расследования.

Байден заявил, что удивился, узнав о находке юристов и не знает, что в документах.

В документах информация об иностранных государствах, включая Украину.

С Трампом сравнивать это не надо. Вот наглядная табличка различий, главное из которых в том, что Трамп отказывался вернуть документы в Архив, и изъять их пришлось с помощью обысков ФБР.

Джерело: https://www.facebook.com

Автор: Карина Орлова

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