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У Беларуси недостаточно сил для нападения — генерал Громов

У Беларуси недостаточно сил для нападения — генерал Громов

У Беларуси недостаточно сил для нападения — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов

«На белорусских полигонах в настоящее время насчитывается до 11 000 личного состава противника» — заявил он во время брифинга представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center 29 декабря 2022 года.

«Вдоль государственной границы Украины с республикой Беларусь обстановка остается контролируемой и стабильной. Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводя обучение на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 000 личного состава и более 400 единиц вооружения и военной техники страны-оккупанта», — отметил бригадный генерал Алексей Громов.

#Беларусь #нападение

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8762

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