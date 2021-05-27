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У Беларуси отобрали еще одни крупные соревнования
Беларусь становится страной-изгоем в спортивном плане.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке, который 23-27 июня должен был пройти в Минске, отменен.
Об этом сообщил Европейский союз велосипедистов. Причиной отмены названа политическая ситуация в Беларуси. До официального решения о том, что Минск не будет проводить чемпоинат Европы, сборная Германии по велоспорту на треке объявила, что отказывается от поездки в Беларусь.
Ранее у Беларуси был отобран чемпионат мира по хоккею, который в эти дни проходит в Латвии.
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