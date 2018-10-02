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У берегов Индонезии произошло еще два землетрясения

У берегов Индонезии произошло еще два землетрясения

У берегов Индонезии зафиксировали два новых землетрясения.

Об этом сообщила Геологическая служба США в Twitter.

Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в 02:59 по Киеву в 40 километрах от индонезийского острова Сумба, на котором проживают около 750 тысяч человек.

Следующее землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировали спустя 17 минут.

Информации о возможных жертвах пока нет.

Напомним, 28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. За землетрясением последовало цунами, на данный момент количество погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек.

МИД Украины просит всех украинских граждан, которые находились или могли находиться в зоне стихийного бедствия, связаться со своими родными или с посольством Украины в Индонезии.

Агентство Телевидения Новости

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