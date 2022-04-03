Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:56
Просмотров: 393

У Бєлгороді снова вибухи

У Бєлгороді снова вибухи

Про це повідомляє видання Reuters. Де саме вибухи детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, вже двічі у російському Бєлгороді, що на границею з Харківщиною, ставалися вибухи – пожежа на військовому арсеналі та підрив нефтебази.

У першому випадку влада рф заявила про людській фактор, у другому були помічені вертольоти, які могли запустити ракети, але ж це були російські вертольоти.

Українська сторона відповідальність за вибухи на себе не взяла.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 