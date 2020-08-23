У Білорусі блокують понад 70 сайтів ЗМІ і організацій

Заблоковані сайти потрапили в "список ресурсів обмеженого доступу" на підставі рішення міністерства інформації Білорусі.

У Білорусі з 21 вересня заблоковані десятки сайтів ЗМІ, організацій та політичних рухів. Серед них, зокрема, сайти "Радіо Свобода", телеканалу "Белсат", Euroradio.FM, "Салідарнасць", "Витебский курьер", сайт закритого владою правозахисного центру "Вясна". Також у переліку заблокованих ресурсів - сайти опозиціонерів Віктора Бабарика, Миколи Статкевича та Валерія Цепкала.

Заблоковані сайти потрапили в "список ресурсів обмеженого доступу" на підставі рішення міністерства інформації Республіки Білорусь від 21 серпня.

Громадська організація "Білоруська асоціація журналістів "(БАЖ) у суботу, 22 серпня, виступила з заявою, у якій вимагає від білоруської влади розблокувати сайти, припинити тиск на пресу і забезпечити випуск видань в країні.

Крім того, в асоціації констатували, що з 9 серпня і по теперішній час відсутній доступ до сайту самої БАЖ - журналістської організації, що входить до Міжнародної та Європейської федерації журналістів.

Також напередодні під приводом виходу з ладу друкарського верстата державне підприємство "Издательство "Белорусский Дом печати" зірвало випуск чергових номерів газет "Народная воля" і "Комсомольская правда в Беларуси". У випадку з "Комсомольской правдой" - це вже третій випадок зриву виходу газети, підкреслюється в заяві організації, повідомляє агентство "Інтерфакс-Захід".

"Білоруська асоціація журналістів" пов'язує блокування інтернетресурсів і зрив виходу друкованих видань зі спробою влади блокувати інформацію про протести після президентських виборів в країні і жорстким насильством проти їхніх учасників.

Асоціація "вважає такі дії непрямою цензурою і перешкоджанням законній діяльності медіа в Білорусі", і заявляє, що в наслідок цих дій не тільки порушуються права журналістів і ЗМІ, а й "обмежується конституційне право громадян країни на отримання повної, достовірної і своєчасної інформації".

Також БАЖ вимагає від влади країни негайно припинити тиск на пресу, забезпечити безперебійний випуск друкованих видань, розблокувати доступ до заблокованих сайтів і закликає білоруські та міжнародні організації підтримати цю заяву.

Viber закриває офіс в Білорусі

Розробник месенджера Viber перевів своїх співробітників у Мінську на дистанційну форму роботи через ризик захоплення офісу і розглядає питання припинення інвестування в білоруську економіку. Про це повідомив гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа.

Агауа зазначив, що Viber "не займається політикою", але виступає "проти жорстокості і проти страху".

"Ми чекаємо, що насильство припиниться. Люди мирно протестують. І право мирно протестувати- життєво важливе. Якщо ти не можеш сказати, що не згоден, то у тебе немає свободи. Люди повинні мати можливість висловити свою незгоду мирно. Ми проти будь-яких форм насильства. Люди в Білорусі повинні вирішити своє майбутнє", - заявив Агауа. За його словами, якщо ситуація не покращиться, то Rakuten Viber, можливо, більше не інвестуватиме в Білорусь. "Таке може статися, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть в страху. Це - неможливо", - підкреслив гендиректор компанії.

Центр розробки Rakuten Viber, компанія "Вайбер медиа", є резидентом білоруського Парку високих технологій. Продукт компанії, Viber є найпопулярнішим месенджером в Білорусі, його використовують, згідно з дослідженнями Gemius, понад 70 відсотків білоруських інтернет- користувачів.

Источник: dw.com

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