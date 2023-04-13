У Білорусі помітили ешелон із військовою технікою, знятою зі зберігання

У білоруському Гомелі 11 квітня помітили ешелон із військовою технікою – щонайменше 10 автомобілів ГАЗ-66. Колеса автомобілів були пофарбовані у білий колір – це означає, що техніку було знято з тривалого зберігання, щоб, ймовірно, передати армії РФ.

Про це повідомляє MotolkoHelp.

У Гомелі розташована 1868-а артилерійська база озброєння (в/ч 63604), яка займається ремонтом, зберіганням, обслуговуванням і видаванням до війська ракетно-артилерійського озброєння. Серед техніки, яка перебуває на зберіганні цієї бази, є й автомобілі ГАЗ-66, які помітили в складі ешелону.

Автомобілі ГАЗ-66 використовуються для перевезення 82 мм мінометів 2Б9 "Васильок" та 120-мм мінометів 2Б11.

Міномети 2Б9 "Васильок" не використовують збройні сили Білорусі, натомість їх використовують російські військові зі складу так званого регіонального угруповання військ, що перебуває у Білорусі.

Передавання автомобілів ГАЗ-66 зі зберігання у експлуатацію ЗС РБ виглядає малоймовірним, оскільки для транспортування міномета 2Б11, що стоїть на озброєнні Білорусі, використовується автомобіль МЗКТ‑500200, пише видання.

Найбільш ймовірно, що зняту зі зберігання техніку передають росіянам, однак спостерігачі припускають варіант транспортування машин для інших цілей, не пов'язаних з армією (наприклад, для утилізації чи продажу).

Джерело: tsn.ua

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