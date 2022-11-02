У білорусі затримують родичів добровольців, які загинули за Україну - ЗМІ

У білорусі затримують родичів загиблих білоруських добровольців, які воювали за Україну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Беларускі Гаюн.

Зокрема зазначається, що силовики затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім.Кастуся Калиновського Василя Парфєнкова.

Після затримання його і змусили записати «покаянне відео», де він називає себе братом загиблого Василя та «зізнається», що був підписаний на «екстремістські» ТГ-канали.

Раніше вже були затримані двоюрідний брат, сестра та мама загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфєнкова.

Як повідомлялося, у білорусі запровадили режим підвищеної терористичної небезпеки.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»