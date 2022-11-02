У білорусі затримують родичів добровольців, які загинули за Україну - ЗМІ
У білорусі затримують родичів загиблих білоруських добровольців, які воювали за Україну.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Беларускі Гаюн.
Зокрема зазначається, що силовики затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім.Кастуся Калиновського Василя Парфєнкова.
Після затримання його і змусили записати «покаянне відео», де він називає себе братом загиблого Василя та «зізнається», що був підписаний на «екстремістські» ТГ-канали.
Раніше вже були затримані двоюрідний брат, сестра та мама загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфєнкова.
Як повідомлялося, у білорусі запровадили режим підвищеної терористичної небезпеки.
Джерело: ukrinform.ua