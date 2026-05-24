У Богодухові внаслідок атаки БпЛА постраждали 13 людей

24 травня, з 9:10 до 10:25, збройні сили рф здійснили атаку по Богодухову. Попередньо, росіяни застосували щонайменше три БпЛА «Молнія».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання у дорожнє покриття в центральній частині міста.

Станом на зараз відомо про 13 постраждалих.

Також пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, скління багатоквартирного житлового будинку.

За процесуального керівництва прокурорів Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

