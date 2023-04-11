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У боях за Бахмут росіяни перейшли до "сирійської" тактики, — Сирський

У боях за Бахмут росіяни перейшли до сирійської тактики, — Сирський

У боях за Бахмут росіяни перейшли до "сирійської" тактики, — командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Бої мають жорсткий характер з обох боків.

Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.

Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", — повідомив Сирський.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9396

Новости портала «Весь Харьков»

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