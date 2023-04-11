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У боях за Бахмут росіяни перейшли до "сирійської" тактики, — Сирський
У боях за Бахмут росіяни перейшли до "сирійської" тактики, — командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.
Бої мають жорсткий характер з обох боків.
Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.
Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", — повідомив Сирський.
Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9396