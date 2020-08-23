Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 77

У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

Майже 1,5 кілограма бурштину, серед якого і рідкісний камінь, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з митниками у столичному аеропорту.

Прихований крам іноземець, який прямував на рейс до Мінська, спробував перемістити у своєму багажі.

Серед виявленого каміння, один камінь був досить незвичайним, адже всередині нього знаходиться завмерла комаха.

Зауважимо, що такий камінь є досить коштовним, а його ціна може сягати до 25 тисяч доларів США.

Наразі каміння вилучене та відправлене на експертизу, а працівниками митниці складено відповідні матеріали.

У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Под Харьковом задержали автомобиль с пеногасителями для пива
Сегодня 08:12    127
Нові правила для поїздок у Білорусь з 1 вересня 2020 року
22.08.2020 10:39    261
Особливості пропуску громадян на адмінмежі з окупованим Кримом
20.08.2020 09:11    150
У порту прикордонники завадили вивезенню з України тепловізійних приладів на пів мільйона гривень (ВІДЕО)
19.08.2020 10:00    150
Парадокс хабаря – спроба підкупу прикордонника за безперешкодний проїзд призводить до ще більших перешкод
17.08.2020 09:00    136
Кокаїн на 1 мільйон гривень виявила СБУ у наркокур`єра з ЄС
16.08.2020 10:18    235
Саморобна катапульта, цигарки та хабар. На кордоні викрито оборудку контрабандистів
16.08.2020 09:52    235
В Одесі СБУ блокувала котрабанду екстазі у посилках із косметикою
15.08.2020 08:10    196
Уряд відмінив самоізоляцію для абітурієнтів та студентів, які перетинають адмінмежу з Кримом
14.08.2020 10:19    186
Уряд актуалізував відомості про державний кордон України
14.08.2020 08:41    162
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 