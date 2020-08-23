У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

Майже 1,5 кілограма бурштину, серед якого і рідкісний камінь, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з митниками у столичному аеропорту.

Прихований крам іноземець, який прямував на рейс до Мінська, спробував перемістити у своєму багажі.

Серед виявленого каміння, один камінь був досить незвичайним, адже всередині нього знаходиться завмерла комаха.

Зауважимо, що такий камінь є досить коштовним, а його ціна може сягати до 25 тисяч доларів США.

Наразі каміння вилучене та відправлене на експертизу, а працівниками митниці складено відповідні матеріали.

Источник: dpsu.gov.ua

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