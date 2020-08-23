Сегодня 08:24
Просмотров: 77
У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь
Майже 1,5 кілограма бурштину, серед якого і рідкісний камінь, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з митниками у столичному аеропорту.
Прихований крам іноземець, який прямував на рейс до Мінська, спробував перемістити у своєму багажі.
Серед виявленого каміння, один камінь був досить незвичайним, адже всередині нього знаходиться завмерла комаха.
Зауважимо, що такий камінь є досить коштовним, а його ціна може сягати до 25 тисяч доларів США.
Наразі каміння вилучене та відправлене на експертизу, а працівниками митниці складено відповідні матеріали.
Источник: dpsu.gov.ua
Темы: граница, контрабанда
Загрузка...