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У Британії клініка розіслала пацієнтам звістку про рак замість привітання з Різдвом

У Британії клініка розіслала пацієнтам звістку про рак замість привітання з Різдвом

У Великій Британії клініка помилково надіслала пацієнтам звістку про рак замість повідомлення з побажаннями щасливого Різдва.

Сотні пацієнтів отримали повідомлення, що у них діагностували агресивний рак легенів з метастазами, повідомляє The Telegraph.

Інцидент стався із медичним центром Аскерн, що поблизу Донкастера у Південному Йоркширі.

У повідомленні людей також просили надати клініці DS1500 – це форма, яку заповнюють люди з невиліковними захворюваннями для отримання різноманітних виплат.

Після повідомлення про рак пацієнтам одразу ж надіслали "щире вибачення" за неправильний діагноз і побажали "веселого Різдва та щасливого Нового року".

Серед пацієнтів, які отримали повідомлення, був чоловік, який саме чекав результатів тесту на рак легенів.

57-річний забудовник Кріс Рід сказав, що це повідомлення довело його партнерку до сліз, і що він намагався зателефонувати в хірургію, але не зміг додзвонитися, оскільки лінії були зайняті.

Містер Рід пішов у хірургію, де дізнався, що повідомлення було помилковим і його результати таки негативні.

"Приблизно за годину вони перейшли від "у вас рак легенів" до "веселого Різдва". Неймовірно", – сказав він.

Деякі пацієнти висловили сумніви щодо того, чому таке делікатне повідомлення поширюється настільки неофіційно.

Джерело: life.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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