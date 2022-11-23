У Британії пенсіонер знайшов на пасовищі діамантову обручку XIV століття

69-річний Девід Борд на південному заході Англії знайшов на пасовищі старовинну обручку. Коли він очистив його від бруду, то виявив, що прикраса знаходиться в майже ідеальному стані.

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Спочатку знахідка виглядала як обгортка від цукерок, а коли Борд очистив її від бруду, то вирішив, що це просто шматок заліза, і засунув її до кишені. Лише вдома чоловік зрозумів, що йому пощастило знайти цінний артефакт.

Консультант з монет та антикваріату аукціону Noonans Найджел Міллс зазначив, що стародавня прикраса зберегла майже ідеальний стан. Золота каблучка прикрашена діамантом, а всередині прикраси є напис старофранцузькою: "Я вірю тобі, вір мені".

Каблучка з діамантом The Lady Brook Medieval буде виставлена ​​на аукціон 29 листопада.

Джерело: meta.ua

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