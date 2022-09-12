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У Британії спростували фейк від путіна про вивіз українського зерна

У Британії спростували фейк від путіна про вивіз українського зерна

Відповідна заява з'явилася у Twitter міністерства оборони Великобританії

«Твердження путіна не відповідає дійсності. Близько 30% вантажів було відправлено у малозабезпечені країни Африки, Середнього Сходу та Азії. Росія проводить цілеспрямовану стратегію дезінформації, намагаючись зняти з себе відповідальність за проблеми продовольчої безпеки, дискредитувати Україну та мінімізувати протидію своєму вторгненню».

Нагадаємо, що 7 вересня під час одного з виступів путін заявив, що лише 60 тисяч тонн зерна, вивезеного з України було відправлено до країн, що розвиваються. А більша частина, мовляв, «була доставлена до країн Євросоюзу».

Джерело: https://t.me/spravdi/16958

Новости портала «Весь Харьков»

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