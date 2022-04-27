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У Бучі окупанти вбивали людей за заздалегідь складеними списками, – мер Анатолій Федорук
Серед іншого, ворог шукав активістів, учасників АТО та чиновників. Можливо, список прізвищ допомагали складати місцеві колаборанти.
«У них були списки – я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина».
За його словами, серед людей, які мали бути вбиті, були прізвища чиновників.
Источник: https://t.me/truexanewsua/43960