У Бучі окупанти вбивали людей за заздалегідь складеними списками, – мер Анатолій Федорук

Серед іншого, ворог шукав активістів, учасників АТО та чиновників. Можливо, список прізвищ допомагали складати місцеві колаборанти.

«У них були списки – я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина».

За його словами, серед людей, які мали бути вбиті, були прізвища чиновників.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43960

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