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У Бучі знайшли російські GPS-маячки

У Бучі знайшли російські GPS-маячки

Поряд з енергооб’єктами та адміністративними будівлями жителі Бучі почали знаходити китайські модулі GPS, які використовують росіяни для передачі координат. Влада закликає громадян одразу повідомляти про виявлення таких предметів.

Про це повідомляє Добровольче формування Бучанського міського територіального товариства №1 «Добровольці Бучі».

«Окупаційні війська використовують китайські модулі GPS для передачі координат на низьких частотах 433/470 МГц. По-перше, 433/470 дозволяє передавати дані на досить великі відстані, по-друге, 433/470 – це частоти, на яких працює більшість радіостанцій, тому у щільному ефірі засікти роботу маячка майже неможливо», – йдеться у повідомленні.

При виявленні таких предметів місцевих мешканців просять звертатися на цілодобову оперативну лінію за номером: +380960042188.

Джерело: processer.media

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