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У будинках у Харкові, які визнають непридатними для проживання, відключать воду

У будинках у Харкові, які визнають непридатними для проживання, відключать воду

У КП «Харківводоканал» повідомили, що буде із водопостачанням у тих будинках у Харкові, які суттєво постраждали від обстрілу.

«Частина найбільш постраждалих будинків буде визнана непридатною для проживання, відключена від усіх послуг та законсервована. У частково заселених вже практикуємо встановлення додаткової запірної арматури, яка дозволить відключати від подачі води кілька квартир та допоможе запобігти затопленню при виникненні позаштатної ситуації, у тому числі після обстрілу», — повідомив заступник генерального директора КП – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/42119

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