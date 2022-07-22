У центрі Маріуполя знову з’явився знищений росіянами тризуб

Зображення тризуба в центрі тимчасово захопленого Маріуполя, який знищили російські загарбники, знову з’явилося на старому місці.

Як передає Укрінформ, про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Телеграмі.

“Окупанти прибрали тризуб, але він дивним чином з’явився на старому місці", - йдеться у дописі.

"Не інакше маріупольські відьми попрацювали. Але це не точно. Точно лише єдине: відплата - поруч!”, - додав Андрющенко.

Як повідомляв Укрінформ, агресія росії спричинила в Маріуполі масштабну гуманітарну катастрофу. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Джерело: ukrinform.ua

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