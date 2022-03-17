Происшествия
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17.03.2022 19:40
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У частині будинків Харкова водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком

У частині будинків Харкова водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком

«Харківводоканал» повідомляє, що через пошкодження одного з магістральних трубопроводів у частині будинків Харкова водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком.

З 6:00 до 8:00 вода подаватиметься в райони ХТЗ, Нових Будинків та Салтівського житлового масиву.

З 19:00 до 21:00 подаватиметься вода в райони ХТЗ, Нових Будинків, Салтівського житлового масиву, обмежені вулицями: Академіка Павлова, Гвардійців Широнінців, Салтівським шосе та Наталії Ужвій.

З 20:00 до 21:00 вода подаватиметься мешканцям мікрорайонів №601 та №602.

Водопостачання Рогані та житлового масиву Горизонт здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Водопостачання частини будинків здійснюється зі зниженим тиском. Тому підприємство звертається з переконливим проханням до мешканців нижніх поверхів надавати воду вашим сусідам із верхніх поверхів.

Телефон для довідок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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