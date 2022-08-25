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У частині Новобаварського та Холодногірського районів тимчасово не буде води!

У частині Новобаварського та Холодногірського районів тимчасово не буде води!

Водопостачання в частині Новобаварського та частині Холодногірського районів буде припинене з 10:00 до 20:00 25 серпня.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», це пов'язано з пошкодженням на водоводі на вул. Полтавський Шлях.

Через це води тимчасово не буде у частині Новобаварського району, що обмежена вул. Полтавський Шлях, залізничним полотном, вул. Виконкомівською, вул. Баварською, пров. Миколи Алексіна, пр. Любові Малої, пров. Ржевським, бул. Профспілковим, вул. Грушевського, Григорівським шосе, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.

Постачання води також буде припинене у частині Холодногірського району, обмеженій вул. Полтавський Шлях, територією заводу «Харпластмас», вул. Золочівською, вул. Башкирською, вул. Ігоря Муратова, проїздом Табірним, Окружною дорогою, вул. Новий Побут, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.

Телефон для довідок: 15-33.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/14017

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