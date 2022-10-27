У Чехії винесли вирок двом блогерам, які розпалювали ненависть до українців

Транслюючи в соцмережах у прямому ефірі відео, чеські блогери зневажливо відгукувалися про українців та закликали проводити контрдемонстрації у відповідь на їхні акції в Чехії.

У середу, 26 жовтня, окружний суд у чеському місті Кладно відправив двох відеоблогерів Патріка Тушла та Томаша Чермака на 10 і 6 місяців до в’язниці через публічні висловлювання проти українців.

Про це повідомляє видання Novinky.cz.

Вирок було винесено того ж дня, коли суд розпочав розгляд справи. Обох фігурантів, які досі перебували під вартою, доставили до суду конвоїри.

Обвинувачення було порушено прокуратурою за вчинення злочину, пов'язаного з наклепом на націю, расу, етнічну групу чи іншу групу осіб, а також за розпалювання ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав і свобод.

Згідно з обвинуваченням, у серпні цього року Патрік Тушл та Томаш Чермак транслювали в соцмережах у прямому ефірі відео, в якому зневажливо відгукувалися про українців та закликали проводити контрдемонстрації у відповідь на їхні акції в Чехії.

Зокрема, Чермак серед іншого сказав: “Українці тут починають множитися, одна демонстрація за одною. Ми повинні діяти зараз, або ми підемо до біса”. У відео також було кілька образливих і нецензурних висловлювань на адресу українців.

На суді обидва визнали невідповідність форми відео та недоречність виступу.

Хоча санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, суд обмежився більш м’яким покаранням. Патрік Тушл перебуватиме в ув’язненні 10 місяців, його колега Томаш Чермак - всього пів року.

Вирок не є остаточним, він може бути оскаржений.

Джерело: tsn.ua

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