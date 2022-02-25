Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 127

У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

 

Важливо

Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482.

По можливості організуйте їх громадянське затримання.

Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.

У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

Вкажіть:

● назву населеного пункту, де саме знаходиться знак

● якщо мітка - на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.

Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення.

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

Новости портала «Весь Харьков»

У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коментар: РФ йде до катастрофи, Україна вистоїть, Заходу має бути соромно
Сегодня 09:56    145
Про ситуацію на Чорнобильській АЕС та стан безпеки інших ядерних установках (ОНОВЛЕНО)
Сегодня 09:44    136
Мінсоцполітики, НСССУ та регіональні департаменти соцзахисту відновлюють програму «Допомога поруч» для переміщених осіб
Сегодня 09:34    97
Ситуація щодо російського вторгнення
Сегодня 09:20    164
Увага! Проти українців почалася фішингова атака!
Сегодня 09:14    206
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
Сегодня 09:04    139
Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога
Сегодня 08:55    159
Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам
Сегодня 08:52    136
Президент України підписав Указ “Про загальну мобілізацію”
Сегодня 08:46    223
На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону
Сегодня 08:41    140
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 