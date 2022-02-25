У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

Важливо

Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482.

По можливості організуйте їх громадянське затримання.

Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.

Вкажіть:

● назву населеного пункту, де саме знаходиться знак

● якщо мітка - на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.

Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення.

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

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