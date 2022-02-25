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У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.
Важливо
Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482.
По можливості організуйте їх громадянське затримання.
Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.
Вкажіть:
● назву населеного пункту, де саме знаходиться знак
● якщо мітка - на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.
Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.
Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення.
Источник: facebook.com / Служба безпеки України
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