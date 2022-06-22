У Чорному морі спрямовані у бік України 44 крилаті ракети «Калібр»

У Чорному морі росія спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу «Калібр». Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, пише «Інтерфакс-Україна».

«Наразі у Чорному морі, північно-західній його частині, блокуючи судноплавство (ця блокада триває з початку березня), стоять п’ять надводних носіїв крилатих ракет і підводний човен-носій крилатих ракет. Отже, сумарна кількість – 44 крилаті ракети типу «Калібр» спрямовані нині у бік України. І це ураження не лише для південних регіонів. Дальність таких ракет дає змогу вразити майже всю Україну», – наголосила Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі «Україна-Укрінформ» у середу.

За її словами, також у морі стоять напоготові три великі десантні кораблі рф.

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