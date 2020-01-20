У ДБР готові довірити справи Майдану адвокату Януковича – Венедіктова не бачить перешкод

В разі рекомендації конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки його буде призначено

У Державному бюро розслідувань не вбачають перешкод в тому, щоб довірити адвокату Януковича Олександру Бабікову аудит справ Майдану.

Як пояснила родичам загиблих глава ДБР Ірина Венедіктова, конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За словами Венедіктової, в разі рекомендації конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки його буде призначено.

На сайті компанії Aver Lex у повідомленні про рішення Бабікова перейти на державну службу зазначається, що він "спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів у корупційних справах та у справах, скоєних організованими злочинними групами".

Призначення прокоментувала в інтерв’ю "Голосу Америки" адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, "адвокат зв’язаний своєю позицією, яку він формував і обстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів".

"Це очевидний знак, що слідства не буде", – додала Закревська.

У те, що Бабіков буде об’єктивним, не вірить член ГО "Родина Героїв Небесної сотні" Володимир Голоднюк.

"Я глибоко обурений такими призначеннями", – сказав він.

За його словами, "якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, котрий розстріляв Небесну Сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?".

Голоднюк, який втратив на Майдані 19-річного сина, нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського прискорити розслідування. "А натомість президент, втрутившись у суди, випустив ексберкутівців, вбив у нас віру в правосуддя", - наголошує батько загиблого.

"Призначати адвоката Януковича відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані - це плювок в обличчя тим, хто втратив своїх рідних. Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані", - додав Голоднюк.

Нагадаємо, Бабікова планують призначити заступником директора ДБР. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.

Источник: 5.ua

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