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У дитсадку в Броварах виявили спалах коронавірусу

У дитсадку в Броварах виявили спалах коронавірусу

Коронавірус підтверджено у дев’ятьох дітей і трьох дорослих, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко

У дитячому садку «Калинка» у Броварах Київської області стався спалах коронавірусного захворювання COVID-19. Коронавірус тут підтверджено у дев’ятьох дітей і трьох дорослих, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

«Зранку в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, що захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно», – написав Сапожко у фейсбуці 8 червня.

Він повідомив, що дитсадок закрили на обсервацію, всі працівники закладу і батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог, додав міський голова.

Источник: radiosvoboda.org

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