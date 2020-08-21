У Донецькій області знайшли поховання з невпізнаними тілами: що відомо

Під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок бойових дій у 2014 році поліція Слов’янська на території місцевого кладовища виявила поховання з невпізнаними тілами. З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть спрямовані на експертизу до Києва, інформує прес-центр МВС.

Ексгумацію тіл організовано слідчим відділом Слов’янського відділу поліції за участю слідчих-криміналістів та оперативників карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області із залученням групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців «Евакуація 200» Збройних Сил України.

На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Більшість інформації щодо ексгумації становить таємницю слідства, наголошують у відомстві, але попередньо відомо, що знайдені останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.

У загиблих взято біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки будуть спрямовані до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які шість років живуть у невідомості.

Повідомляється, що процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. Правоохоронці використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.

Захід проведено у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Як наголошують у МВС, це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісно зниклих та забезпечити ефективне розслідування обставин їхньої загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів.

Источник: sprotyv.info

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