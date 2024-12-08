Сегодня 09:14
Просмотров: 59
У Донецьку росіяни змушують молодь брати участь у пропагандистських збіговиськах
Місцеві колаборанти у закритих групах регулярно розсилають слухачам Донецького національного технічного університету повідомлення про пропагандистські акції.
За інформацією, якою володіє Центр національного спротиву, йдеться, зокрема, про здачу крові для потреб російських терористів.
У разі відмови студентам обіцяють «проблеми» на іспитах.
Джерело: https://t.me/spravdi/43426
Темы: війна, окупація, пропаганда, росія, україна