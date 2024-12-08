У Донецьку росіяни змушують молодь брати участь у пропагандистських збіговиськах

Місцеві колаборанти у закритих групах регулярно розсилають слухачам Донецького національного технічного університету повідомлення про пропагандистські акції.

За інформацією, якою володіє Центр національного спротиву, йдеться, зокрема, про здачу крові для потреб російських терористів.

У разі відмови студентам обіцяють «проблеми» на іспитах.

Джерело: https://t.me/spravdi/43426

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