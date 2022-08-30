У ДСНС показали наслідки ранкового обстрілу Харкова (фото)

Окупанти знову здійснили масований обстріл центральної частини міста Харкова в результаті чого загинули та були поранені люди

Вранці 30 серпня ворог завдав артилерійського обстрілу по житлових масивах та парковій зоні Шевченківського району міста Харкова. В результаті обстрілу за попередніми даними загинуло четверо людей, ще 7 осіб отримали осколкові поранення. Бригадою медиків екстренної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні. Також в результаті обстрілу сталась пожежа на даху чотириповерхового житлового будинку. Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів.

Горіли дерев‘яні конструкції покрівлі, перекриття та внутрішніх перегородок. Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстріли працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости