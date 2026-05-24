У ДТП в Змієві загинула жінка

24 травня, близько 12:15, у місті Зміїв по вулиці Широнінців у місті Зміїв Харківської області сталося зіткнення автомобілів Mazda та BMW. Одна людина загинула, є постраждалий.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події.

Ще одного пасажира цього ж транспортного засобу, 45-річного чоловіка, бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

