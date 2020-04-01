У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг

На трасі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП, у якій загинув колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг. Інцидент трапився приблизно о 14:15 31 березня. Федорові Шпигу було 64 роки.

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, Шпиг був за кермом Mercedes Benz GLS-350. Його машина рухалася в напрямку Житомира.

Причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. У результаті автомобіль перекинувся.

За даними "Обозреватель", на місці аварії загинули:

Федір Шпиг (1956 рік народження);

його пасажирка Марія Шпиг (1937 ріку народження).

Ще одну пасажирку доправили до Новоград-Волинської центральної районної лікарні. Відомо, що це Анна Волкова, 1952 рік народження.

"Цензор.НЕТ" пише, що разом із підприємцем у машині перебували його водій і ще одна пасажирка. Чоловік, як і Шпиг, загинув на місці, а жінку госпіталізували. Її стан медики оцінюють як важкий.

Трагедія сталася на 215-му кілометрі траси Київ – Чоп. Це поблизу села Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

Источник: 24tv.ua/

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