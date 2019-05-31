У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя и часть влетела в салон

По данным очевидцев, никто не пострадал. Мужчина, который ехал на том самом месте, куда прилетела запчасть, незадолго до происшествия пересел.

В пресс-службе регионального управления "Укрзалізниці" сообщили, что сейчас на месте работает специальная комиссия, по данному факту было начато служебное расследование.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Источник: facebook.com

Автор: Типичный Харьков

Видео: Дмитрий Соколовский

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