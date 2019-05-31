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У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя и часть влетела в салон
По данным очевидцев, никто не пострадал. Мужчина, который ехал на том самом месте, куда прилетела запчасть, незадолго до происшествия пересел.
В пресс-службе регионального управления "Укрзалізниці" сообщили, что сейчас на месте работает специальная комиссия, по данному факту было начато служебное расследование.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Источник: facebook.com
Автор: Типичный Харьков
Видео: Дмитрий Соколовский
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